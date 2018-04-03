Томас Мюллер: Впечатлило то, как «Севилья» прошла «Манчестер Юнайтед»

«То, как они прошли » Манчестер Юнайтед », впечатлило. На выходных они играли против «Барселоны». Так что все видели, как они могут играть против команд топ-уровня. Одного результата 2:2 против «Барселоны» должны быть достаточно, чтобы понять, что к чему.

Мне честно говоря все равно, как мы пройдем дальше. Но завтра мы хотим определенно забить», — приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Севилья» — «Бавария» состоится сегодня, 3 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.