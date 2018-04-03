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Божович: Дзюба — очень специфичный, много шутит, без него в команде тишина
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Божович: Дзюба — очень специфичный, много шутит, без него в команде тишина 

Чемпионат.com 30 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал об особенностях нападающего Артёма Дзюбы.
«У многих тренеров не хватает терпения. Артём — очень специфичный, очень много разговаривает, шутит. Сразу видно, когда его нет, потому что наступает тишина. А мне это не мешает. Самое главное — это то, что он делает на поле, и то, какой настрой он передаёт команде. Если бы настрой был негативный, никто бы этого не хотел, но Артём — очень позитивный для коллектива, для команды. Он победитель, хочет выигрывать. И это качественный игрок, у него достаточно очень хороших качеств. За последние четыре года он совершенно не изменился», — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России».
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