Божович: Дзюба — очень специфичный, много шутит, без него в команде тишина

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал об особенностях нападающего Артёма Дзюбы.

«У многих тренеров не хватает терпения. Артём — очень специфичный, очень много разговаривает, шутит. Сразу видно, когда его нет, потому что наступает тишина. А мне это не мешает. Самое главное — это то, что он делает на поле, и то, какой настрой он передаёт команде. Если бы настрой был негативный, никто бы этого не хотел, но Артём — очень позитивный для коллектива, для команды. Он победитель, хочет выигрывать. И это качественный игрок, у него достаточно очень хороших качеств. За последние четыре года он совершенно не изменился», — сказал Божович в эфире передачи «Футбол России».