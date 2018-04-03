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Миодраг Божович: «Дзюба — специфический человек, он очень много разговаривает и много шутит»
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Миодраг Божович: «Дзюба — специфический человек, он очень много разговаривает и много шутит» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что нападающий Артем Дзюба не изменился за четыре года. Специалист также добавил, что форвард много разговаривает и много шутит.
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— Как добиться от Артема Дзюбы максимума? Как его заставить показывать эффективную игру?
— У многих тренеров не хватает терпения. Артем — очень специфический человек, он очень много разговаривает и много шутит. Если тишина, то значит, что Дзюбы нет. Мне это не мешает, самое главное — это то, что он делает на поле и какой настрой он привносит в команду. Дзюба — позитивный человек, для команды это очень важно. По натуре он победитель. Плюс ко всему, он очень качественный игрок.
— По сравнению с «Ростовом» за четыре года Дзюба сильно изменился?
— Он такой же, какой и был.
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