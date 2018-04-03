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Футболист завершил карьеру ради съемок в порно
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Футболист завершил карьеру ради съемок в порно 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Бывший футболист уже придумал себе сценический псевдоним Давиде Монтана.
Футболист Давиде Йовинелла, который выступал за клуб итальянской Серии D «Помильяно», решил сменить род деятельности. Он нашел более прибыльное занятие: 24-летный футболист успешно прошел кастинг для съемок в фильмах 18+. Об этом сообщает издание L’Equipe.
GIORNATA IMPORTANTISSIMA PER NOI AMICA MIA TI VOGLIO BENE.. ❤️ @nancycoppola86 #ilmiouomoperfetto #nancycoppola #DavideMontana #DaDà #PoiViSpiego®️ #attore #friends #beautiful
Публикация от Davide Montana (@davide_montana_official)
13 Мар 2018 в 6:46 PDT  GIORNATA IMPORTANTISSIMA PER NOI AMICA MIA TI VOGLIO BENE.. ❤️ @nancycoppola86 #ilmiouomoperfetto #nancycoppola #DavideMontana #DaDà #PoiViSpiego®️ #attore #friends #beautiful
Публикация от Davide Montana (@davide_montana_official)
13 Мар 2018 в 6:46 PDT
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