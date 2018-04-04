«Реал» и «Бавария» подали досрочные заявки на участие в полуфинале ЛЧ

С точки зрения маркетинга первые матчи ¼ финала Лиги чемпионов обернулись неудачей: выиграв в гостях, фавориты практически обеспечили свое ближайшее будущее. «Реал» разгромил в Турине «Ювентус» — 3:0, «Бавария» одержала волевую победу в Севилье — 2:1.

«Реал» не выигрывал у «Ювентуса» в гостях целых 56 лет, с 1962 года: шесть поражений и ничья. Стоило подождать больше полувека, чтобы этой победой завершить эпоху современного «Ювентуса». Команда, которая выиграла шесть чемпионатов Италии подряд и, скорее всего, выиграет седьмой, закончилась прямо на наших глазах. После окончания сезона почти наверняка повесит бутсы на гвоздь Джанлуиджи Буффон , покинет свой пост главный тренер Массимилиано Аллегри, будет, очевидно, продан Пауло Дибала — в Турине строят новую команду.

«Реал» выиграл уже две Лиги чемпионов подряд и очень хочет выиграть третью. Против «Ювентуса» он сыграл так, что сомнений в его возможностях не осталось вообще, а гол, забитый Криштиану Роналду — в падении через себя, — наверняка будет номинирован на лучший гол сезона Лиги.

Криштиану Роналду, кстати, оформил свой очередной рекорд: сделав «дубль» в Турине, он стал первым игроком в истории турнира, который забивает в 10-й встрече Лиги чемпионов подряд. Всего на счету португальца уже 13 голов в нынешнем розыгрыше.

Матч в Мадриде, таким образом, становится пустой формальностью: представить, что «Ювентус» способен выиграть у «Реала» с преимуществом в три-четыре мяча, невозможно.

Чемпион Германии «Бавария» тоже не испытала больших проблем: испанская «Севилья» — не тот соперник, который способен составит конкуренцию немецкому гранду. Испанцы открыли счет в середине первого тайма, но это была недолгая радость: гости резко прибавили и забили два. Вопросов по ответному матчу, который состоится 11 апреля, тоже фактически не осталось.

Еще две пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов встречаются в среду, 4 апреля: «Барселона» (Испания) — «Рома» (Италия), «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (Англия).