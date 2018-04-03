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«Севилья» — «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
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«Севилья» — «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск) 

Советский спорт 45 минут назад
Встреча пройдет на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнется в 21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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