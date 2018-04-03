«Севилья» — «Бавария». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Встреча пройдет на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.