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Артур Нигматуллин: «Амкар» будет биться за Пермский край
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Артур Нигматуллин: «Амкар» будет биться за Пермский край 

Советский спорт 1 час назад
«Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка. Мы сделаем всё, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, „Амкар“ и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает. Жизнь и спорт, наверное, тем и прекрасны, что в них всё непредсказуемо. А когда ты сам являешься непосредственной частью каких-то неожиданностей или сенсаций, это особенно приятно.
У нас осталось семь матчей в чемпионате России, и каждый без исключения будет для нас важнейшим и решающим. Никто, наверное, не думал, что мы приедем в Москву и возьмем три очка у „Локомотива“. Но расслабляться нельзя, в Хабаровск нужно ехать с предельной концентрацией и настроем. Так как наш ближайший матч со СКА, сейчас для нас это самая важная игра», — приводят слова Нигматуллина "Известия".
После 23-х туров РФПЛ «Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
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