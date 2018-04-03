Артур Нигматуллин — о победе над «Локомотивом»: «Быть частью сенсации особенно приятно»

Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин отметил, что команда в матче с «Локомотивом» (2:1) была мотивирована тем, что занимала предпоследнее место. По словам игрока, ему приятно становиться частью сенсаций.

— Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка, — приводят "Известия" слова Нигматуллина. — Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.

— Приятно осознавать, что ваш клуб сотворил одну из главных сенсаций сезона?

— Жизнь и спорт, наверное, тем и прекрасны, что в них всё непредсказуемо. А когда ты сам являешься непосредственной частью каких-то неожиданностей или сенсаций, это особенно приятно.

— Игра с «Локо» была принципиальной для главного тренера «Амкара» Вадима Евсеева , который является легендой «железнодорожников». Перед матчем он говорил с футболистами на эту тему?