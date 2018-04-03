Ещё
Артур Нигматуллин — о победе над «Локомотивом»: «Быть частью сенсации особенно приятно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артур Нигматуллин — о победе над «Локомотивом»: «Быть частью сенсации особенно приятно» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин отметил, что команда в матче с «Локомотивом» (2:1) была мотивирована тем, что занимала предпоследнее место. По словам игрока, ему приятно становиться частью сенсаций.
— Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка, — приводят "Известия" слова Нигматуллина. — Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.
— Приятно осознавать, что ваш клуб сотворил одну из главных сенсаций сезона?
— Жизнь и спорт, наверное, тем и прекрасны, что в них всё непредсказуемо. А когда ты сам являешься непосредственной частью каких-то неожиданностей или сенсаций, это особенно приятно.
— Игра с «Локо» была принципиальной для главного тренера «Амкара» Вадима Евсеева, который является легендой «железнодорожников». Перед матчем он говорил с футболистами на эту тему?
— Именно об этом разговоров не было. Но в первый же день, когда Вадим Валентинович возглавил «Амкар», он сказал, что нас ждет 10 финалов и в каждом надо бороться. Это мы и стараемся делать: отняли очки у "Зенита", теперь обыграли «Локомотив». Но никаких особенных речей по поводу матча с «железнодорожниками» не было. Сейчас Вадим Валентинович — тренер «Амкара», все его мысли связаны только с этой командой.
Спорт-Экспресс: последние новости
Шалимов – об отставке: "Уйти самому - позорище, "по соглашению сторон" - слабость" Источник: Передня возглавит "СКА-Хабаровск" Итальянский футболист бросил футбол, чтобы сниматься в порно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
WADA против турниров в РФ39
Уткин рассказал об увольнении Манчини1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение