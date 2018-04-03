Голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин отметил, что команда в матче с «Локомотивом» (2:1) была мотивирована тем, что занимала предпоследнее место. По словам игрока, ему приятно становиться частью сенсаций.
— Наша мотивация заключается в том, что до этого тура мы были на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России и в нашем активе было всего 22 очка, — приводят "Известия" слова Нигматуллина. — Мы сделаем все, чтобы сохранить прописку в РФПЛ. Будем бороться за Пермский край, «Амкар» и наших болельщиков. Какой-то дополнительной мотивации нам искать не нужно. Мы играли и будем играть не для кого-то, а за себя и тех, кто нас поддерживает.
— Приятно осознавать, что ваш клуб сотворил одну из главных сенсаций сезона?
— Жизнь и спорт, наверное, тем и прекрасны, что в них всё непредсказуемо. А когда ты сам являешься непосредственной частью каких-то неожиданностей или сенсаций, это особенно приятно.
— Игра с «Локо» была принципиальной для главного тренера «Амкара» Вадима Евсеева, который является легендой «железнодорожников». Перед матчем он говорил с футболистами на эту тему?
— Именно об этом разговоров не было. Но в первый же день, когда Вадим Валентинович возглавил «Амкар», он сказал, что нас ждет 10 финалов и в каждом надо бороться. Это мы и стараемся делать: отняли очки у "Зенита", теперь обыграли «Локомотив». Но никаких особенных речей по поводу матча с «железнодорожниками» не было. Сейчас Вадим Валентинович — тренер «Амкара», все его мысли связаны только с этой командой.