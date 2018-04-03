Мусина рассказала о работе с тренером сборной России Ланге 

Форвард сборной России и УГМК баскетболистка Раиса Мусина рассказала о работе с немецким Олафа Ланге, который руководит национальной командой.
"При Олафе в сборной отличная атмосфера, мы сплотились ради общей цели — отобраться на Евробаскет-2019 и показать там достойный результат, — цитирует Мусину газета "Известия". — Считаю, что у нас есть все необходимые составляющие для этого: сильный тренер, сочетание молодости и опыта и огромное желание вернуть сборную России в лидеры женского европейского баскетбола".
Ранее Мусина рассказала о победном финальном матче ЧМ U-19 с США.