«Виннипег» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

«Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:4. Об этом сообщает «Советский спорт».
Российский нападающий Никита Щербак, игравший в составе проигравших, провел на льду 10 минут 39 секунд и заработал "-1" за полезность.
НХЛ — регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс (Монреаль) — Виннипег Джетс (Виннипег) — 4: 5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)
0:1 — Лайне (Бафлин, Коннор) — 12:25 (5x4)
0:2 — Элерс (Штястны) — 14:19 (5x5)
0:3 — Рослович (Пулман) — 35:58 (5x5)
1:3 — Лехконен (Гальченюк) — 39:00 (5x5)
2:3 — Байрон (Галлахер, Друен) — 43:19 (5x5)
3:3 — Райкел (Питри) — 50:15 (5x5)
3:4 — Нику (Коннор, Копп) — 50:39 (5x5)
4:4 — Гальченюк (Шлемко, Питри) — 58:18 (6x4)
4:5 — Коннор (Рослович, Майерс) — 63:00 (3x3)