«Виннипег» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Виннипег Джетс» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 5:4. Об этом сообщает «Советский спорт».

Российский нападающий Никита Щербак , игравший в составе проигравших, провел на льду 10 минут 39 секунд и заработал "-1" за полезность.

НХЛ — регулярный чемпионат

Монреаль Канадиенс (Монреаль) — Виннипег Джетс (Виннипег) — 4: 5 (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)

0:1 — Лайне (Бафлин, Коннор) — 12:25 (5x4)

0:2 — Элерс (Штястны) — 14:19 (5x5)

0:3 — Рослович (Пулман) — 35:58 (5x5)

1:3 — Лехконен (Гальченюк) — 39:00 (5x5)

2:3 — Байрон (Галлахер, Друен) — 43:19 (5x5)

3:3 — Райкел (Питри) — 50:15 (5x5)

3:4 — Нику (Коннор, Копп) — 50:39 (5x5)

4:4 — Гальченюк (Шлемко, Питри) — 58:18 (6x4)

4:5 — Коннор (Рослович, Майерс) — 63:00 (3x3)