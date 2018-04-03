Ещё
Два гола и передача Мэттьюса принесли «Торонто» успех
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два гола и передача Мэттьюса принесли «Торонто» успех 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Торонто местные «Мейпл Ливз» более чем уверенно переиграли соперников из «Буффало Сейбрз» — 5:2. Два гола и передачу записал на свой счет молодой американец «кленовых листьев» Остон Меттьюс.
При этом дебютант «Торонто» забивал в самые напряженные моменты матча: после того, как соперник в первом случае сравнял счет (1:1), а во втором — сократил его с 1:4 до 2:4. Два гола забил и одноклубник Мэттьса швед Вильям Нюландер. «Торонто» идет четвертым в Восточной конференции и близок к тому, чтобы попасть в плей-офф.
Вести.Ru: последние новости
Песков: ответим, если Лондон закроет торгпредство РФ Кубок Дэвиса. Сборная России объявила состав на матч с Австрией Игорь Шалимов: для меня было важно уйти по правде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»1
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
WADA против турниров в РФ39
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ46
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение