Два гола и передача Мэттьюса принесли «Торонто» успех

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Торонто местные «Мейпл Ливз» более чем уверенно переиграли соперников из «Буффало Сейбрз» — 5:2. Два гола и передачу записал на свой счет молодой американец «кленовых листьев» Остон Меттьюс.