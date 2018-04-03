Два гола и передача Мэттьюса принесли «Торонто» успех 

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день. В Торонто местные «Мейпл Ливз» более чем уверенно переиграли соперников из «Буффало Сейбрз» — 5:2. Два гола и передачу записал на свой счет молодой американец «кленовых листьев» Остон Меттьюс.
При этом дебютант «Торонто» забивал в самые напряженные моменты матча: после того, как соперник в первом случае сравнял счет (1:1), а во втором — сократил его с 1:4 до 2:4. Два гола забил и одноклубник Мэттьса швед Вильям Нюландер. «Торонто» идет четвертым в Восточной конференции и близок к тому, чтобы попасть в плей-офф.