В Якутии начались международные соревнования Arctic Skills по оленеводству

ЯКУТСК, 3 апреля. / ТАСС /. Международные соревнования молодых оленеводов по пяти арктическим компетенциям Arctic Skills открылись в Нерюнгринском районе Якутии. На соревнования приехали команды молодых оленеводов из Красноярского края и Норвегии, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Целью международного чемпионата профессионального мастерства Arctic Skills является привлечение внимания международной, федеральной и региональной общественности к вопросам подготовки кадров для работы в условиях Арктики, в том числе северного домашнего оленеводства. Не зря местом проведения чемпионата выбрано село Иенгра Нерюнгринского района, где компактно проживают эвенки. Они ведут традиционный кочевой образ жизни, сохраняют свою самобытную культуру и язык", — рассказали в пресс-службе.

Соревнования пройдут по пяти направлениям. В частности, будут задания на определение у участников практических умений по плетению чаута (ременного аркана — прим. ТАСС), изготовлению элементов упряжи из рога и кости с применением гравера, практических умений по поимке животного, одевания упряжи, навыков обращения с животными, а также по оказанию первой медицинской помощи.

Инициативe Arctic Skills была предложило в 2016 году министерство профессионального образования и расстановки кадров Якутии совместно с международной неправительственной организацией «Северный Форум». Ранее конкурсы Arctic Skills проводили в некоторых регионах российского и зарубежного Севера. Международный конкурс организуют правительство Якутии, Арктический Совет и Университет Арктики.