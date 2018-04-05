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В Якутии завершился чемпионат профмастерства молодых оленеводов России и Норвегии
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В Якутии завершился чемпионат профмастерства молодых оленеводов России и Норвегии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Дальний Восток
ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills среди молодых оленеводов России и Норвегии завершился в селе Иенгра Нерюнгринского района Якутии, где компактно проживают эвенки. Соревнования проходили по компетенциям «Оленевод», «Эксплуатация и техническое обслуживание мототранспортного средства, генераторов», «Проектирование электронного стойбища и возведение чума», «Хозяйка чума», «Строганина», сообщили в пресс-службе минобрнауки Якутии.
"В рамках компетенций участники продемонстрировали умения и навыки по изготовлению элементов упряжки, плетению чаута (ременного аркана — прим. ТАСС), выделке шкуры, проектированию стойбища, а также оказанию первой медицинской помощи в кочевых условиях", — сообщили в пресс-службе.
В рамках соревнования по компетенциям «Оленевод», «Хозяйка чума» участники чемпионата показывали умения по подсчету количества оленей, метанию чаута, работы с оленьей упряжкой, разжиганию костра, готовке ухи. В рамках состязаний по компетенции «Оленевод» также состоялись гонки на оленьих упряжках среди мужчин и женщин.
Чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills проходил в рамках международного семинара «Оленеводство-основа жизнедеятельности коренных народов Арктики». Организаторами выступили Министерство образования и науки Якутии, Центр профессиональных компетенций, Государственный комитет региона по делам Арктики, Секретариат Северного форума, администрация Нерюнгринского района, а также Южно-Якутский технологический колледж и Арктический колледж народов Севера.
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