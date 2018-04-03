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Дворкович назвал сроки ввода в эксплуатацию «Самары-Арены»
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Дворкович назвал сроки ввода в эксплуатацию «Самары-Арены» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что стадион «Самара-Арена», реконструируемый для чемпионата мира по футболу 2018 года, должен быть введен в эксплуатацию 25 апреля. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Что касается Самары, то известно, что по графикам сдвижка произошла. По обновленному графику стадион должен быть введен в строй к 25 апреля, и 28 апреля состоится тестовый матч.
Все работы технические в графике, единственный вопрос — это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона, поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке — все остальные работы будут завершены", — отметил вице-премьер.
Стадион в Самаре примет шесть матчей чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что разрешение на ввод в эксплуатацию получил стадион в Нижнем Новгороде.
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