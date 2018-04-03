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Менеджер сборной России оценила шансы россиянок на драфте женской НБА
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Менеджер сборной России оценила шансы россиянок на драфте женской НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер сборной России, чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Светлана Абросимова оценила шансы россиянок Раисы Мусиной и Марии Вадеевой, которые собираются выставить свои кандидатуры на церемонию драфта WNBA.
"Маша и Раиса уже доказали, что могут играть на самом высоком уровне, — цитирует Абросимову газета «Известия». — Несмотря на возраст, у них уже есть богатый опыт и уверенность в себе — нет страха допустить ошибку, нет излишней суеты, боязни.
Понятно, что им будет очень непросто. В WNBA совершенно другие скорости и игроки, выступающие на их позициях, гораздо мощнее физически. Но за счет понимания игры и желания развиваться девочки могут закрепиться в Лиге.
Очень важно попасть к правильному тренеру. Иногда бывает, что ты попадаешь в систему, где под тебя никто не подстраивается, не помогает, твои ошибки не разбираются. А есть тренеры, которые видят в тебе молодую звезду и готовы сутками напролет работать над твоими слабыми сторонами", — отметила менеджер.
Ранее Мусина объявила о желании участвовать в драфте WNBA.
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