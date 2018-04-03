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Дадонов и Мальгин принесли «пантерам» Флориды победу
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Дадонов и Мальгин принесли «пантерам» Флориды победу 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Национальной хоккейной лиге сыгран очередной матч. Клуб «Флорида Пантерз» принимал на своем льду соперников из "Каролины Харрикейнз". Хозяева выиграли с минимальным счетом 3:2, а на счету российских «пантер» Евгения Дадонова и Дениса Мальгина, соответственно, гол и пас.
"Каролина" повела в начале первого периода после гола ван Римсдайка, но Уигар с подачи Мальгина восстановил равновесие уже через минуту. В конце первого периода Дадонов вывел «Пантерз» вперед, но во второй 20-минутке Райан снова привел матч в ничейную гавань. Лишь за 8 минут до конца форвард хозяев Петрович забил победный гол.
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