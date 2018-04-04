«Пантеры» побеждают, Дадонов ассистирует

В чемпионате Национальной хоккейной лиги клуб «Флорида Пантерз» на своем поле принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч получился очень упорным и все решил один забитый гол. «Пантеры» выиграли с минимальным счетом 2:1. В их составе снова отличился Евгений Дадонов , на сей раз как ассистент.

После того, как Юбердо вывел «Флориду» вперед, на площадке долгие 30 минут шла затяжная позиционная борьба почти без голевых шансов. Но на 50-й минуте Дадонов организовал второй гол, который с его передачи забил Сивиур. Казалось, что «пантеры» легко доведут игру о победы, но шайба Йоси на 56-й минуте обеспечила встрече бурную концовку, в которой хозяева все же сумели удержать успех.