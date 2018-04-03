Дворкович рассказал о готовности «Екатеринбург-Арены» принимать матчи ЧМ-2018

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о готовности стадиона в Екатеринбурге принимать матчи чемпионата мира. Слова чиновника приводит ТАСС

"В Екатеринбурге 1 апреля прошел тестовый матч. По оценке, которую мы получили и от представителей оргкомитета и от болельщиков, процентов на 95 все в порядке, пять процентов связаны с погодными условиями, а летом, надеюсь, снега не будет, либо с организационными моментами, которыми легко можно позаниматься в оставшееся время.

Все замечания устранимы, они не носят какого-то системного характера, это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают на любом мероприятии, мы их зафиксировали, все занимаются их устранением", — отметил Дворкович.

Он добавил, что среди недоработок, которые предстоит устранить, существует организация питания, уборка мусора, установка урн и указатели на парковках.

Первый тестовый матч на стадионе прошел в рамках 24-го тура чемпионата России, в котором «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).