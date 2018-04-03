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Дворкович рассказал о готовности «Екатеринбург-Арены» принимать матчи ЧМ-2018
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Дворкович рассказал о готовности «Екатеринбург-Арены» принимать матчи ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал о готовности стадиона в Екатеринбурге принимать матчи чемпионата мира. Слова чиновника приводит ТАСС.
"В Екатеринбурге 1 апреля прошел тестовый матч. По оценке, которую мы получили и от представителей оргкомитета и от болельщиков, процентов на 95 все в порядке, пять процентов связаны с погодными условиями, а летом, надеюсь, снега не будет, либо с организационными моментами, которыми легко можно позаниматься в оставшееся время.
Все замечания устранимы, они не носят какого-то системного характера, это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают на любом мероприятии, мы их зафиксировали, все занимаются их устранением", — отметил Дворкович.
Он добавил, что среди недоработок, которые предстоит устранить, существует организация питания, уборка мусора, установка урн и указатели на парковках.
Первый тестовый матч на стадионе прошел в рамках 24-го тура чемпионата России, в котором «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).
Стадион будет официально открыт после матча «Урала» со "Спартаком" в 26-м туре. Ранее сообщалось, что все билеты на игру проданы.
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