Дворкович: замечания по «Екатеринбург-Арене» не носят системный характер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Стадион «Екатеринбург— Арена» готов к предстоящему чемпионату мира по футболу на 95%, все замечания к спортивному объекту не носят системный характер. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович , который находится с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

Первая игра на обновленном стадионе в Екатеринбурге состоялась 1 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата России местный "Урал" сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). Эта встреча стала первой тестовой игрой для открывшейся после реконструкции арены, билеты на нее продавались частично. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со "Спартаком"

"В Екатеринбурге 1 апреля прошел тестовый матч. По оценке, которую мы получили и от представителей оргкомитета и от болельщиков, процентов на 95 все в порядке, 5 процентов связаны с погодными условиями, а летом, надеюсь, снега не будет, либо с организационными моментами, которыми легко можно позаниматься в оставшееся время. Все замечания устранимы, они не носят какого-то системного характера, это рабочие вопросы, которые неизбежно возникают на любом мероприятии, мы их зафиксировали, все занимаются их устранением", — сказал Дворкович.

Мировое первенство пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).