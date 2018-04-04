Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» выбить «Спартак» из Кубка России

Букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Спартак» , который состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.75. На победу «Крыльев» можно поставить за 4.75, на ничью после 90 минут — за 3.30. Поставить на победу красно-белых по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.75. Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Данный вариант идёт за 2.20. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.60. Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.30, тотал меньше данного значения котируется за 1.55.

Коэффициент на проход «Крыльев Советов» — 3.60, а «Спартака» — 1.25.

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