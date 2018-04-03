«Крылья» — «Спартак»: ожидается 13 тыс. зрителей, из них 3 тыс. поддержат гостей

На четвертьфинальном матче Кубка России, в котором «Крылья Советов» на своём поле примут «Спартак» , ожидается около 13 тыс. болельщиков, при этом примерно 3 тыс. фанатов будут поддерживать гостей. Встреча состоится в среду, 4 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург».

«На сегодняшний день зарезервировано 10 тыс. билетов. 3000 болельщиков мы ожидаем из Москвы. Болельщики на стадион будут запускаться в обычном порядке, так как игра в будний день. Ворота откроются ровно за час до начала игры», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Ивану Изотову.