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«Крылья» — «Спартак»: ожидается 13 тыс. зрителей, из них 3 тыс. поддержат гостей
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«Крылья» — «Спартак»: ожидается 13 тыс. зрителей, из них 3 тыс. поддержат гостей 

Чемпионат.com 49 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
На четвертьфинальном матче Кубка России, в котором «Крылья Советов» на своём поле примут «Спартак», ожидается около 13 тыс. болельщиков, при этом примерно 3 тыс. фанатов будут поддерживать гостей. Встреча состоится в среду, 4 апреля, в Самаре на стадионе «Металлург».
«На сегодняшний день зарезервировано 10 тыс. билетов. 3000 болельщиков мы ожидаем из Москвы. Болельщики на стадион будут запускаться в обычном порядке, так как игра в будний день. Ворота откроются ровно за час до начала игры», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Ивану Изотову.
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