Рейнгольд: Кубок России превратили в помойку, нужно поднимать престиж турнира

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«По классу и составу игроков «Спартак» обязан обыгрывать «Крылья Советов». Я очень уважаю Андрея Тихонова , он легенда «Спартака», но красно-былые на голову выше. Всё будет зависеть от настроя команды. Если у «Спартака» есть задача выиграть кубок России, то они это сделают. Я сам выиграл его два раза. Мы отбрасывали все лишние мысли и настраивались только на игру. Так же и здесь, если «Спартак» будет заряжен на борьбу и неуступчивость, то «Крыльям» ловить нечего. В кубковых играх всё делают на характере. Я никогда не поменяю своего отношения к «Спартаку» — это мой дом, моя молодость и моя жизнь.

Сегодня нельзя даже думать о том, чтобы поберечь силы, иначе можно проиграть всё. Футбол — это игра, которой нужно отдаваться полностью. Должная быть полная самоотдача, тем более «Спартак» давно не выигрывал этот кубок.

Первые стадии Кубка России превратили в помойку, никогда такого не было. Они выставляют дублёров, молодых игроков, нельзя это делать. Нужно поднимать престиж кубка. Нужно играть на больших стадионах. Если мы откладываем Кубок России на второй план, то это позор нашему футболу. Посмотрите на стадионы Англии. У них на всех турнирах стадионы забиты до отказа. Нельзя обманывать зрителя. Когда матчи проходят зимой и на трибунах сидят два человека, то мне становится стыдно за наш футбол», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Изотовым.