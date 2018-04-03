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Неймару приглянулись два «Манчестера»
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Неймару приглянулись два «Манчестера» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Don Balon.
По информации источника, бразилец подумает о трансфере в один из этих клубов, если сорвется переход в «Реал». При этом он склоняется к «Сити», несмотря на то, что в «Юнайтед» он будет лидером.
Главным вопросом в его возможном трансфере станет стоимость. ПСЖ купил игрока летом 2017 года за 222 миллиона евро, в его контракте с парижанами не прописана сумма отступных. Французский клуб рассчитывает выручить за Неймара 400 миллионов евро.
В середине марта сообщалось, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в мадридский «Реал». Бразилец недоволен уровнем французского чемпионата. СМИ также называли каталонскую «Барселону» одним из вариантов продолжения карьеры Неймара.
В настоящий момент форвард восстанавливается от травмы. В текущем сезоне на его счету 29 мячей в 30 матчах чемпионата.
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