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Новоуренгойский гонщик Дмитрий Скляров стал победителем всероссийских соревнований
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Новоуренгойский гонщик Дмитрий Скляров стал победителем всероссийских соревнований 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое прошел финальный этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тюмени, Альметьевска, Надыма, Муравленко, Ярославля, Тюменской области и Нового Уренгоя.
Представитель спортивно-технического клуба «Ямбург» Дмитрий Скляров завоевал золотую медаль в классе «Взрослые — Суперспорт А». Он уже во второй раз завоевывает титул чемпиона России по снегоходному кроссу. Как отметил гонщик, победить удалось благодаря серьезной физической подготовке, опыту и профессионализму.
В классе «Юниоры» лучше всех выступил Максим Рылеев. Его снегоходный стаж всего четыре года. На всех этапах первенства России он был замыкающим в тройке лидеров. На домашней трассе удалось взять серебро и в общем зачете стать бронзовым призером соревнований.
Как рассказали ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствам массовой информации ООО «Газпром добыча Ямбург», впереди у спортсменов чемпионат ЯНАО по снегоходному кроссу, который пройдет в Надыме в эти выходные.
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