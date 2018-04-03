Новоуренгойский гонщик Дмитрий Скляров стал победителем всероссийских соревнований

В Новом Уренгое прошел финальный этап чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тюмени, Альметьевска, Надыма, Муравленко, Ярославля, Тюменской области и Нового Уренгоя.

Представитель спортивно-технического клуба «Ямбург» Дмитрий Скляров завоевал золотую медаль в классе «Взрослые — Суперспорт А». Он уже во второй раз завоевывает титул чемпиона России по снегоходному кроссу. Как отметил гонщик, победить удалось благодаря серьезной физической подготовке, опыту и профессионализму.

В классе «Юниоры» лучше всех выступил Максим Рылеев. Его снегоходный стаж всего четыре года. На всех этапах первенства России он был замыкающим в тройке лидеров. На домашней трассе удалось взять серебро и в общем зачете стать бронзовым призером соревнований.