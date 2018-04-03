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Дворкович рассказал о недостатках «Екатеринбург Арены»
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Дворкович рассказал о недостатках «Екатеринбург Арены» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович рассказал об итогах прошедшего в выходные тестового матча на «Екатеринбург Арене».
«По оценкам, которые мы получил от представителей оргкомитета и от болельщиков, процентов на 95% все в порядке. 5% связано с погодными условиями или с отдельными организационными проблемными, которые неизбежно возникают, и которые мы обязательно решим. Мы их все зафиксировали и передали соответствующим службам», — передает слова Дворковича корреспондент «ФедералПресс».
В частности, проблема возникла с организацией питания, с уборкой мусора, туалетов и отсутствием урн. Также болельщики отметили скользкие ступени и отсутствие указателей в нескольких местах.
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