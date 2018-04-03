Ветераны Тасеевского района: в живых остались только пятеро

Ещё одним пунктом остановки десанта автопробега «Поздравь ветерана с Победой!» станет пос. Тасеево. Из Тасеевского района на фронт ушли 5333 человека. Почти 2,5 тыс. навсегда остались на полях сражений, из них трое — Герои Советского Союза. Ещё один герой дожил до мирного времени.

На западном и восточном фронтах

В район после войны вернулись 2294 фронтовика, которые поднимали его из руин. Сегодня в живых остались только пятеро, четверо из них воевали на Восточном фронте. Медсестра Нина Романенко участником войны была признана пять лет назад. В армию её призвали в 1942 году, попала по распределению в зенитно-артиллерийский полк г. Ворошилова (ныне Уссурийск). Всю жизнь Нина Федосовна не считала себя участником войны, жила скромно и почестей не принимала. Только благодаря внуку теперь она тоже в числе героев. Вместе с ней восточные рубежи нашей страны от японцев защищали Виктор Сидоренко, Анатолий Туенок и Семён Андрюсёв.

На Западном фронте из ныне живущих воевал только Афанасий Лапшаков. Он участвовал в освобождении Сталинграда — битве, которая стала переломной в войне, и в боях на Курской дуге. Ему уже 95 лет, но он до сих пор хорошо помнит названия частей, где пришлось воевать, и их командующих. Помнит первое контрнаступление, первый бой, который шёл сутки, где погиб каждый четвёртый солдат, как был ранен и отправлен в госпиталь.

После лечения Афанасия Евгеньевича отправили в соединение на Курскую дугу, там он стал командиром автоматчиков. Восемь суток отбивали они непрерывные атаки фашистов, а затем сами перешли в наступление. Много полегло там наших воинов. Этот бой 20 июля 1943 года для Афанасия Евгеньевича стал последним на этой войне. Он получил тяжёлое ранение в грудь, но, поскольку поле обстреливалось, вытащить сразу его не могли, а к вечеру он потерял сознание. При наступлении товарищи сочли его мёртвым и не подобрали. И только когда очнулся, он смог подать голос. В течение трёх суток находился он между жизнью и смертью. Пять месяцев пролежал в госпитале города Омска. После этого был списан по инвалидности. До самой пенсии Афанасий Евгеньевич работал в Машуковском леспромхозе. Ветеран охотно рассказывает о своей непростой жизни, делится мыслями со школьниками, которые регулярно приходят к нему домой.

«Пуля в лёгком у меня так и осталась, 75 лет с ней живу, частенько даёт о себе знать, одышка мучает, — рассказывает ветеран. — Но больнее всего, конечно воспоминания о тех, кто погиб. Нас трое братьев на фронте было. Иван не вернулся. Сейчас все уходят, мало нас осталось… »

Их именами названы улицы

Звание Героя Советского Союза за боевые подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, присвоено четырём тасеевцам: Михаилу Матвеевичу Норышеву, Василию Тимофеевичу Карпачёву, Филиппу Александровичу Усачёву, Ивану Семёновичу Пономарёву. Сейчас их имена носят улицы районного центра, а подвиг чтят не только в районе, но и за его пределами.

Иван Пономарёв при захвате плацдарма на правом берегу Днепра осенью 1943 года на Украине гранатами и огнём из автомата уничтожил заранее разведанные огневые точки противника и отбивал в составе дивизии многочисленные контратаки врага до прихода подкрепления. До сих пор доподлинно не известно, когда точно он погиб и где его могила. По официальной версии, пропал без вести, но недавно появились сведения, что погиб 5 ноября 1943 года в бою за деревню Старая Лелюховка и был похоронен на её северо-западной окраине.

Два героя: Михаил Норышев и Василий Карпачёв — погибли в 1945 году при освобождении Польши и там же похоронены. Рядовой Норышев отличился при прорыве вражеской обороны на р. Висла в январе 1945 года. «14 января 1945 года Норышев первым ворвался в первую траншею иуничтожил пять немецких солдат. В дальнейшем выбивал противника из следующих траншей, в результате наступательного боя достиг пятой линии траншей, где водрузил Красное знамя», — следует из наградного листа, но получить награду ему не удалось — скончался в госпитале от ран.

Василий Карпачёв, когда в боях за город Эльблонг у его батареи закончились боеприпасы, увлёк за собой своих солдат навстречу контратакующим немцам, ворвался на окраину города, положив начало успешному освобождению населённого пункта. В ожесточённых боях погиб. Награда героя была присвоена ему посмертно.

Единственный из четырёх героев Тасеевского района, кто пережил войну, — Филипп Усачёв. С самого детства его не баловала судьба. Во время Гражданской войны колчаковцы казнили отца, на глазах у детей — одиннадцатилетнего Филиппа и его восьмилетней сестры Марии — каратели повесили мать, а потом расстреляли и деда. Растили детей односельчане. Повзрослев, Филипп окончил рабфак, в 1932 году был призван в Красную армию и направлен в авиационное училище. Первую награду — орден Красной Звезды — получил ещё накануне войны в 1938 году. В начале войны уже командовал авиационными полками. К концу войны был подполковником, совершил более 200боевых вылетов для бомбардировки и разведки войск и объектов противника, в том числе и при прорыве блокады Ленинграда. «…Все ответственные разведывательные полёты, связанные с явным риском для жизни, на дальних морских коммуникациях противника в сложнейших зимних метеоусловиях, как правило, производил тов. Усачёв. В достижении поставленных перед ним задач проявлял исключительное мужество и отвагу. За образцовое выполнение заданий, проявленные при этом доблесть, мужество, отвагу и героизм подполковник Усачёв достоин высшей правительственной награды — звания Героя Советского Союза», — следует из наградного листа (март 1945 года). После окончания войны продолжил службу в ВВС. Умер в 1976 году в Одессе.