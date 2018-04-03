Виталий Смирнов выступил за независимость спортивных федераций

Почетный президент ОКР Виталий Смирнов высказал мнение, что российскому спорту необходимо стремиться к максимальной независимости федераций. По его словам, в будущем эти организации должны самостоятельно зарабатывать средства, а объемы государственного финансирования должны снижаться. — Именно они (федерации. — Прим. «СЭ») должны играть ключевую роль в развитии того или иного вида на профессиональном уровне, — цитирует «Коммерсант» Смирнова. — Ни один чиновник министерства не в состоянии столь глубоко разобраться в проблемах определенной дисциплины, как сотрудники федерации, которые сталкиваются с ними ежедневно.

Рекламные мероприятия, работа со спонсорами, спортивными лотереями, букмекерами, продажа экипировки с собственными логотипами — все это вполне реально, что подтверждается мировой практикой. Но чтобы подобные механизмы заработали и у нас, необходимо в принципе пересмотреть подход к спортивному спонсорству. Нам нужны стимулы, которые будут поощрять как предпринимателей приходить в спорт (вроде налоговых послаблений), так и руководителей федераций этих спонсоров искать.