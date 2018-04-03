Ещё
Конкурс «Фотопроджи» подарил победителям iPhone 8
Далее:
Читайте также:
Ещё

Конкурс «Фотопроджи» подарил победителям iPhone 8 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Конкурс «Фотопроджи» подарил победителям iPhone 8В Махачкале прошло награждение победителей конкурса «Фотопроджи».
Было немало неравнодушных людей, которые не только проявили активность, свою гражданскую позицию — пришли на избирательные участки и проголосовали, но и приняли участие в конкурсе. Участвовали в конкурсе более тысячи человек, но победу одержали самые активные. И за свою победу они получили — первое место iPhone 8, второе iPhad Air и за третье гироскутер.
«Я принимала участие в конкурсе в городе Хасавюрт и заняла второе место. Хочу поблагодарить организаторов за проведение такого конкурса и за возможность участия в нем», — делится участника конкурса Хункерова Тамила.
Напомним, для победы в конкурсе участник должен был прийти 18 марта на избирательный участок, найти на участке переносную конструкцию с названием фотоконкурса, сфотографироваться и выложить ее в социальную сеть «ВКонтакте» и/или Instagram, поставить хэштег фотоконкурса #фотопроджи, после чего нужно было набрать максимальное количество «лайков» под своей публикацией на сайте www.photo-prodji.ru.
Конкурс проводился в семи городах Дагестана.
Mirmol.ru: последние новости
Марат Ибрагимов сыграл свадьбу в Махачкале (ВИДЕО) Марат Ибрагимов сыграл свадьбу в Махачкале (ВИДЕО) «Анжи-Юниор» прекратил существование
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова рассказала о парнях9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уткин рассказал об увольнении Манчини с поста тренера7
Найдена замена уволенному тренеру «Краснодара»2
«Скажи мне это в лицо»: Малкин поссорился с Кузнецовым
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение