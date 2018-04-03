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Дзюба назвал три причины своего ухода из «Зенита»
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Дзюба назвал три причины своего ухода из «Зенита» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Форвард "Зенита" Артём Дзюба рассказал, почему был вынужден покинуть петербургскую команду, главным тренером которой является Роберто Манчини.
"Наверное, я допустил небольшую ошибку. Нужно было уходить прямо перед сезоном. Потому что мне уже после первого сбора дали понять, что Манчини не особо хотел видеть меня в команде. Были непонятные околофутбольные разговоры. Приехал к нему в гостиницу, мы поговорили лицом к лицу. Я сказал: «Если я вас как футболист не устраиваю, то тут же покину команду». Он ответил: «Нет. Меня устраивает. Мне не нравятся околофутбольные вещи». Было видно, что кто-то ему что-то уже наговорил.
О каких нефутбольных вещах идет речь? Что у меня, мол, нереальная проблема с коленом, из-за которой я не могу тренироваться. Хотя я не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался, а занимался индивидуально. Еще была версия, что я расслабляю Кокорина. Это было главное, наверное. Такие три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться из-за очень больших проблем с коленом.
Разговоры с Манчини были в пустоту. В принципе, я допустил ошибку. Хотел упереться, доказать. Никогда в жизни так не тренировался, я пахал. Должен был бегать больше всех, работать больше всех, во всех тренировках выигрывать любые бега. У него тренировки беговые. Везде старался быть первым. В итоге я добирался и падал замертво. Это уже потом понял, что бился в закрытую дверь, в стену. Дурак, наверное, был", — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
В настоящее время 29-летний нападающий выступает за тульский «Арсенал» на правах аренды.
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