Дриусси не увидел пенальти на себе в игре с «Уфой»

"Ничего страшного, это был небольшой удар, получил незначительное рассечение брови. Чувствую себя отлично. Хотя когда оказался на газоне, было что-то похожее на «искры из глаз». И потом не мог видеть какое-то время окружающих — глаз залило кровью, голова кружилась. В общем, не совсем соображал, где я и что со мной.

Считаю его вполне игровым. Такое часто случается на поле. Я был сконцентрирован на мяче, протолкнул его вперед и совершенно не видел, что по диагонали на меня идет другой соперник. Поэтому отношусь ко всему произошедшему, как к обычной составляющей футбола”, — цитирует Дриусси «Матч ТВ»:https://matchtv.ru.