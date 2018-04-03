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Дриусси не увидел пенальти на себе в игре с «Уфой»
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Дриусси не увидел пенальти на себе в игре с «Уфой» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий ”Зенита” Себастьян Дриусси не увидел нарушения против себя в спорном моменте матча с «Уфой». В столкновении в штрафной «Уфы» главный тренер «Зенита» Роберто Манчини усмотрел фол и пенальти.
"Ничего страшного, это был небольшой удар, получил незначительное рассечение брови. Чувствую себя отлично. Хотя когда оказался на газоне, было что-то похожее на «искры из глаз». И потом не мог видеть какое-то время окружающих — глаз залило кровью, голова кружилась. В общем, не совсем соображал, где я и что со мной.
Считаю его вполне игровым. Такое часто случается на поле. Я был сконцентрирован на мяче, протолкнул его вперед и совершенно не видел, что по диагонали на меня идет другой соперник. Поэтому отношусь ко всему произошедшему, как к обычной составляющей футбола”, — цитирует Дриусси «Матч ТВ»:https://matchtv.ru.
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