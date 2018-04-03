В принимающих матчи ЧМ-2018 городах расширят аккредитованные таксопарки 

В российских городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, планируется расширить аккредитованные таксопарки, пишет газета «Известия». В Москве число таких машин вырастет в шесть раз по сравнению с 2017 годом. Только такси, прошедшие аккредитацию, смогут во время ЧМ-2018 попасть внутрь предварительного транспортного периметра — подъехать максимально близко к территории стадионов и фан-зон. В Москве возможность заезжать на стоянки у стадионов, а также в фан-зоны на Воробьевых горах, получат примерно 4,5-5 тыс. машин.