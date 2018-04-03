Оланаре: в «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА 

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился впечатлениями от игры за пермский клуб.
«В «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.
В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в «Амкаре». Конечно, скучаю по Москве, ЦСКА — это моя команда», — сказал Оланаре в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.