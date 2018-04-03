Оланаре: в «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре , права на которого принадлежат ЦСКА, поделился впечатлениями от игры за пермский клуб.

«В «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.