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Оланаре: в «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА
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Оланаре: в «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре, права на которого принадлежат ЦСКА, поделился впечатлениями от игры за пермский клуб.
«В «Амкаре» не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс.
В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в «Амкаре». Конечно, скучаю по Москве, ЦСКА — это моя команда», — сказал Оланаре в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
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