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Де Брюйне: «Нас с Салахом нельзя сравнить»
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Де Брюйне: «Нас с Салахом нельзя сравнить» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне не смог выбрать между собой и Мохамедом Салахом среди претендентов на приз игроку года в Английской премьер-лиге.
"Нас нельзя сравнить. Как выбирают игроки? У всех свое мнение. Все зависит от того, что люди ищут в игроке. У Салаха примечательный голевой отрезок, и он играет на позиции, очень близкой к форварду. В этом сезоне он играет невероятно.
Как сравнить нас? Не знаю. Как мы сделаем это по статистике? Она совсем разная. Против «Эвертона» я играл опорного полузащитника. И как сравнить меня с форвардом? Без понятия. Салах явно выделяется, его результаты говорят сами за себя. К счастью, мне не нужно нас сравнивать.
Если приз дадут мне, будет приятно и мне, и команде. С одной стороны, я думаю, что заслужил его своей стабильностью. Я очень доволен тем, как играю. Честно говоря, не ожидал, что буду так хорош.
Думаю, почти не было игр, где я опускал бы планку. Поддерживать такой уровень учитывая, сколько я провел матчей, — этим я очень доволен", — цитирует де Брюйне Goal.
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