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Руководитель чкаловского ателье задолжал работникам 300 тысяч рублей
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Руководитель чкаловского ателье задолжал работникам 300 тысяч рублей 

Vgoroden.ru 47 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Чкаловском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ателье ООО «Буран-Стайлинг». Руководитель организации задолжал им 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Районная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что в период с января 2016 года по май 2017 руководитель из личной заинтересованности не платил зарплату четырем сотрудникам. Теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Соответствующие материалы направлены в следственные органы.
Напомним, в Нижнем Новгороде дорожно-строительная компания задолжала работникам 26 млн рублей.
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