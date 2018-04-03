Руководитель чкаловского ателье задолжал работникам 300 тысяч рублей

В Чкаловском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам ателье ООО «Буран-Стайлинг». Руководитель организации задолжал им 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Районная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что в период с января 2016 года по май 2017 руководитель из личной заинтересованности не платил зарплату четырем сотрудникам. Теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Соответствующие материалы направлены в следственные органы.

Напомним, в Нижнем Новгороде дорожно-строительная компания задолжала работникам 26 млн рублей.