Станислав Ярушин: «Хочу, чтобы русский футбол достиг уровня русского хоккея»

На ТНТ запустили новый сезон «Универа», а «Хорошие новости» решили пообщаться со звездой сериала и нашим земляком Станиславом Ярушиным и узнали, что актер делает, если его называют Антоном, как он радовался победам «Трактора» и какие трудности возникают с бизнесом.

Станислав, у вашего героя в начале нового сезона начинаются проблемы с бизнесом. Новый проректор по АХО — просто зверюга?

— Что поделать, мы живем в России. Это известная история. Если есть бизнес, он может оказаться под ударом. Приходится выкручиваться. А что касается Антона — его кредо и есть постоянно выкручиваться. Это и с личной жизнью связано. У Мартынова по идее башки-то нет! Сначала делает, потом думает. А поздно. Начинает вертеться ужом. Отсюда и комизм. Замутили они с Майклом кафе, сэкономили, в итоге остались в накладе. Кто виноват? Сам.

Вас напрягает момент срастания с персонажем? Часто вас окликают как Антона?

— Повседневно. Это дико бесит. Печально, когда люди смотрят, но не знают имени актера. Иду на завтрак утром, охранник меня увидел: «О, Антоха, здорово!». Я говорю: «Я не Антоха, смотрите титры». И пошел — голодный, злой. Возвращаюсь, он снова ко мне: «Ой, Станислав, простите, пожалуйста, можно сфотографироваться». Я говорю: «Да отстаньте». Потом пишет в директ: «Извините, я не знал. Ошибся. Не обижайтесь». В итоге пошел, сфотографировался с ним. Я и завожусь, и с юмором отношусь к этому. Бывает, проходит человек мимо: «Привет, Антоха!». Отвечаю: «Привет, Кирюха». Он: «А я не Кирюха». Я: «А я не Антоха». Бывают и такие моменты.

В одной из ваших песен есть слова: «Антон из „Универа“ споет вам под фанеру». Самоирония вам присуща?

— Само собой. Как без нее? Если не относиться к себе с иронией, пиши пропало. Иногда сидишь в большой компании, пошутили над кем-то, смешно — все смеются, а человек обижается. Ну зачем? Проще надо. Вот послушать, как мы с Араратом общаемся. Неподготовленный человек будет шокирован! Решит, что мы кровные враги и ненавидим друг друга. А мы наоборот дружим. Отсюда и юмор такой, слегка панибратский, жесткий.

Как высоко вы прыгали, когда увидели, как «Трактор» в семиматчевой серии прошел «Салават Юлаев» и вышел в полуфинал КХЛ?

— О-о-о-о-о, это не передать. Я смотрел седьмой матч просто с замершим сердцем. Давно так не переживал. Почему? За последние 3-4 года «Трактор» сбавил обороты, а тут выстрелил. Клуб находится на 12 месте по бюджету в КХЛ, при этом выходит в Топ-4. Меня просто трясло и колбасило. Аппетит приходит во время еды. От уральской диаспоры получил десятки СМС. Болельщикам «Салавата» отдельное «спасибо»: мне в директ приходили кучи сообщений от них. «Наш „Салават Юлаев“ проедет катком по вашему „Трактору“, готовьтесь». Я никому не отвечал. Выжидал. И после седьмого матча все дружно были посланы. Съели, ребята? С возрастом я понимаю, что надо быть выше склок и выяснений. Надо делать дело и идти до конца. Сейчас у нас собралась еще одна команда. Пять лет я шел к этому.

Ночная хоккейная лига?

— Нет, нет. Я не про спорт. Мы занимаемся одеждой. В конце апреля запускаем собственную линию. Это будут фирменные комбинезоны. Еще мы недавно отработали на Матче всех звезд Единой Лиги ВТБ, где представили свой мерч, сделанный по заказу Лиги — «Y by Stas Yarushin». Нас оценили. И сейчас я живу на фабрике. Нет, я врать не буду. Я не дизайнер, я бизнесмен. У меня есть прекрасные дизайнеры, которые отлично рисуют. Есть соучредители, понимающие в направлении бизнеса. Есть Стас Ярушин , который горит идеями продвижения. Скоро презентуем онлайн-магазин. Некоторые тестовые коллекции можно увидеть в моем инстаграме: бомберы, комбинезоны, спортивная линия.

Сложный бизнес?

— Очень! Я столкнулся и был ошарашен. Это новые технологии, новые ткани. Я стал вникать, разбираться в материалах: где «футер 3-х нитка», где «футер диагональ петля». Целая наука. Не думал, что меня так увлечет это. Когда мы выпускали баскетбольную линейку, просто жил на фабрике. Это еще одна из сфер проявления интересов Стаса Ярушина. И есть влог. Который я не стесняюсь вести правдиво. Рассказываю зрителям о себе, делюсь мыслями. Ничего не выдумываю. Камера со мной всегда. Приехал в Сочи покататься на лыжах — камера со мной. Вот такие направления: музыка, одежда, влог. И еще «Универ», конечно.

Хоккейный сезон вскоре закончится. А как с футболом? На носу Чемпионат мира по футболу-2018. Какие планы на турнир?

— Свалить как можно дальше из Москвы и смотреть по телевизору. ?!

— Ну а как? Время неспокойное. Зачем эта толкотня, кипеш. В Москве же толпы будут. Билеты не купить. На стадионах я бываю редко. Мама живет в Геленджике, так что лето, думаю, проведем там. Посмотрим по телеку. Хочется, конечно, верить, что сборная России по футболу выйдет из группы, наконец. А вообще, хочется пожелать, чтобы русский футбол достиг уровня русского хоккея!

"Универ", новый сезон, с понедельника по четверг в 20.00 на ТНТ Фото ТНТ, страница актера «Вконтакте»