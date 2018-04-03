Хюлькенберг: в Бахрейне надо постоянно адаптироваться к новому уровню сцепления

«В Бахрейне очень техничная трасса, гармонично вписанная в естественный рельеф. С учётом этого ветер и песок, который оказывается на трассе, серьёзно влияют на её состояние от сессии к сессии. Всегда нужно помнить об этом и постоянно адаптироваться к новому уровню сцепления с трассой. Ключевой сессией для подготовки к гонке и квалификации является вторая тренировка, которая проходит в темноте. Но я наслаждаюсь уик-эндом в Бахрейне, поскольку там всегда тёплая погода и отличная атмосфера», — сказал Хюлькенберг.