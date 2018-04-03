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Хюлькенберг: в Бахрейне надо постоянно адаптироваться к новому уровню сцепления
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Хюлькенберг: в Бахрейне надо постоянно адаптироваться к новому уровню сцепления 

Чемпионат.com 2 часа назад
Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал предстоящий Гран-при Бахрейна.
«В Бахрейне очень техничная трасса, гармонично вписанная в естественный рельеф. С учётом этого ветер и песок, который оказывается на трассе, серьёзно влияют на её состояние от сессии к сессии. Всегда нужно помнить об этом и постоянно адаптироваться к новому уровню сцепления с трассой. Ключевой сессией для подготовки к гонке и квалификации является вторая тренировка, которая проходит в темноте. Но я наслаждаюсь уик-эндом в Бахрейне, поскольку там всегда тёплая погода и отличная атмосфера», — сказал Хюлькенберг.
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