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Двух мужчин, расплатившихся фальшивками в Карелии, осудили в Мурманске
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Двух мужчин, расплатившихся фальшивками в Карелии, осудили в Мурманске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Приятели купили 20 «фантиков» в северной столице, а по пути в Мурманск успели расплатиться несколькими фальшивками.
В Мурманске за хранение и перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных купюр осудили двух граждан. По данным прокуратуры Мурманской области, приятели купили в Петербурге у неустановленного следствием лица 20 фальшивок номиналом в пять тысяч рублей. А затем на автомобиле направились в Заполярье.
Как сообщает ИА Nord-News.ru, по пути злоумышленники успели сбыть два «фантика» на территории Карелии, приобретя у местных жителей ягоды и заправившись на одной из АЗС.
В октябре 2016 года в Кандалакшском районе преступники были задержаны, при них находились 18 фальшивых купюр.
По данным ведомства, одному из соучастников преступления суд назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, другому — 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
По материалам: ptzgovorit.ru
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