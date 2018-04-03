Двух мужчин, расплатившихся фальшивками в Карелии, осудили в Мурманске

Приятели купили 20 «фантиков» в северной столице, а по пути в Мурманск успели расплатиться несколькими фальшивками.

В Мурманске за хранение и перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных купюр осудили двух граждан. По данным прокуратуры Мурманской области, приятели купили в Петербурге у неустановленного следствием лица 20 фальшивок номиналом в пять тысяч рублей. А затем на автомобиле направились в Заполярье.

Как сообщает ИА Nord-News.ru, по пути злоумышленники успели сбыть два «фантика» на территории Карелии, приобретя у местных жителей ягоды и заправившись на одной из АЗС.

В октябре 2016 года в Кандалакшском районе преступники были задержаны, при них находились 18 фальшивых купюр.