Исполком о ТЦ Espace: он органично впишется в окружающую среду

Исполком Казани ответил активистам, выступающим против строительства торгового центра Espace на Вахитовском холме. Если коротко, никто не собирается отказываться от ТЦ, он будет построен.

Городские власти уверяют, что возведение Espace подразумевает максимальное сохранение природного холма. Архитектурная композиция комплекса имеет террасную структуру. Это позволяет органично вписать его в окружающую среду, считают в исполкоме. Шахматная школа имени Нежметдинова на Бутлерова не пострадает.

Из-за строительства ТЦ Espace памятник Вахитову перенесут. Сын автора скульптуры против.

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