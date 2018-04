Киану делает всякое: 12 странных моментов из жизни Киану Ривза

Киану Ривз — один из самых богатых и эксцентричных актеров Голливуда, ходячий мем, а также щедрый и добрый человек, который вызывает всеобщую любовь и сочувствие.

Месяц назад в твиттере появился аккаунт под названием Keanu Doing Things. Там выкладывают все странные и нелепые фотогрфии с участием этого удивительного актера, которые когда-либо были сделаны папарацци, профессиональными фотографами и просто прохожими.

Киану показывает Китай плюшевому дракончику

Киану взволнован, он нашел пять долларов

Киану обдумывает жизнь, поедая пиццу

Киану выпил пива и теперь поглощен экзистенциальным кризисом

Киану обменивается опытом с бездомным

Киану Ривз и Алекс Винтер в 1987 и в 2018 годах

Киану прикорнул на травке

Киану кормит рыбок

Киану выпил вина и лег поспать

Киану отказывается покупать новую обувь

Киану в одной и той же одежде уже почти 30 лет

Киану тренируется на обочине

Киану позирует для поклонников

