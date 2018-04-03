Роднина рассказала о передаче «белых детей» другим странам

Говоря о запрете усыновлять российских детей гражданами США, парламентарий даже привела пример вымогательства, когда соцработники, по ее словам, за деньги отдавали трех детей тем, кто желал взять двух. Вспомнила Роднина и о том, что российские дети в Америке подвергались насилию, признав, впрочем, что есть такое и в России.

"Безобразие, когда у ребенка нет семьи. Какая она: американская или российская — другой вопрос. Но то, что нет семьи — катастрофа. Мы вообще единственная страна, в которой существовало понятие социальный сирота. Единственная, которая на сегодняшний день отдает белых детей в другие страны", — поделилась своими переживаниями депутат.

Также она рассказала о политической составляющей закона Димы Яковлева: «Она (политическая составляющая — прим.ред.) была. И почему ее все увидели — в США появился закон Магнитского».

Именно в том, что запрет на усыновление российских сирот гражданами США был узаконен после подписания «Акта Магнитского», Роднина видит ошибку: «Это и стало ошибкой, что приняли в такой момент. Хотя законы по детям лежали давно. Три закона. Спросите у коммунистов . Внесли в Думу, рассматривали. Какие-то даже в первом чтении. Просто их не принимали. А потом случился закон Магнитского, который подтолкнул нас к более быстрому принятию. Но снова не забывайте, что еще до Магнитского мы целый год туда не адаптировали детей».

Вспоминая о дочери Алене, которая не только является гражданкой США, но и живет в Штатах, Ирина Роднина отметила, что не обо всем может поговорить с ребенком: «Стараемся не обсуждать политику, потому что все время начинается конфликт. Чтобы их не возникало, есть темы, которые обходим. У нее свои взгляды. Я их уважаю. У меня свои — она тоже их уважает».

Не увидела народная избранница противоречий и в том, что при сложных отношениях России и США, она проводит новогодние каникулы на Гавайях. «Кажется лицемерием, когда мы занимаемся вшивым патриотизмом. Когда начинаем кидаться лозунгами, что этот враг, а этот не враг. Патриотизм заключается не в том, где я провожу время, — это зависть. Не в том, на чем я езжу и где живу, — тоже зависть. Патриотизм — это твои поступки и дела. И те решения, которые принимаешь», — заявила Роднина.

Ирина Роднина выступала в парном фигурном катании. Золотые олимпийские медали она выигрывала в Саппоро-1972, Инсбруке-1976 и Лейк-Плэсиде-1980. В 1990-2002 годах жила в США. В 2007-м была впервые избрана в Госдуму по спискам «Единой России», затем дважды переизбиралась.