По маршруту Самара — Тольятти пустят дополнительные автобусы и электрички

В дни матчей чемпионата мира по футболу транспортное сообщение между Самарой и Тольятти усилят. Об этом сообщил глава регионального Минтранса Иван Пивкин.

По его словам, для перевозки тольяттинских болельщиков до стадиона «Самара Арена» и обратно задействуют скорые пригородные поезда по уже действующему маршруту Самара — Жигулевское море. При этом пустят по две дополнительных электрички в каждом направлении.

— Также доехать до стадиона «Самара Арена» можно будет на автобусах № 602Т (интервал движения — 30 минут) и 652 Т (интервал движения — 15 минут) сообщением Тольятти — аэропорт Курумоч — Самара. При наличии билета на матч проезд болельщиков на электричках и автобусах будет бесплатным, — рассказал Иван Пивкин

По предварительным оценкам, на каждый матч турнира будут прибывать до 25 тысяч гостей. 1500 из них планируют размещать в Тольятти.

Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов. Они будут обслуживать 9 различных маршрутов, которые соединят аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.

Также для перевозки болельщиков задействуют 87 трамваев. Они будут ходить по одному маршруту — от железнодорожного вокзала до стадиона «Самара Арена».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня. Матч 1/8 финала запланировали на 2 июля, четвертьфинала — 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.