Транспортное сообщение Самары и Тольятти усилят во время ЧМ-2018

САМАРА, 3 апреля. / ТАСС /. Транспортное сообщение между Самарой и Тольятти усилят в дни проведения на самарском стадионе матчей ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"В дни проведения матчей предусмотрено по два дополнительных скорых электропоезда в каждом направлении. Кроме того, доехать до стадиона в Самаре можно будет на автобусах сообщением «Тольятти — аэропорт — Самара». При наличии билета на матч проезд на электричках и автобусах будет бесплатным", — говорится в сообщении.

По данным облправительства, на каждый матч ЧМ в Самаре может приехать до 25 тыс. болельщиков, около 1,5 тыс. из них планируют разместиться в Тольятти (порядка 90 км от Самары). Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать один трамвайный и девять автобусных маршрутов, которые соединят аэропорт, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Самара примет шесть матчей. Матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч одной восьмой финала — 2 июля, матч одной четвертой финала — 7 июля.