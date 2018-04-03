Карандин: «Не видим плохих свистков в плей-офф КХЛ, работа арбитров становится авторской»

Хоккейный арбитр, глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» высказался о финалах конференций КХЛ, в том числе и с точки зрения судейства. СКА ведет в серии с ЦСКА 2-1, «Ак Барс» ведет в серии с «Трактором» 2-0 (третий матч серии сегодня, начало в 17:00 мск).

«Мне очень нравится финал Западной конференции. Армейская серия — это лучший хоккей в сезоне по пониманию игры, ее скорости и плотности. СКА в большинстве игровых отрезков чувствует хоккей более глубоко и разносторонне — отсюда и результат. Если ЦСКА срочно не изыщет какие-то резервы, то противостояние может не затянуться. Неожиданных ходов ЦСКА не хватает, команда в основном играет, а, точнее говоря, работает на багаже агрессивного, функционального хоккея, накопленного еще Дмитрием Квартальновым. У ЦСКА нет таких опытнейших лидеров, как Илья Ковальчук или Павел Дацюк

Для меня самое главное, что мы не видим плохих свистков. Например, того, который на 58-й минуте финала Олимпиады Россия — Германия позволил себе американский судья, придумавший удаление Сергея Калинина . Так вот в плей-офф КХЛ такой грубой судейской работы мы не видим. Считаю, что ФХР, взяв под контроль развитие судейства и выделив таких опытных кураторов, как Анатолий Баринов, Михаил Карпушин и Александр Поляков , внесла свой вклад, и мы видим определенный прогресс в арбитраже. Есть замечания к некоторым лайнсменам, которые на вбрасываниях по-прежнему немного не дорабатывают и не занимают правильную позицию. Но главные судьи в целом держат марку, а работа таких арбитров, как Гофман, Оленин или Раводин, тонко понимающих хоккей, становится авторской. Это очень хорошо, когда мы видим у судьи определенный, узнаваемый стиль.

Казань за счет большого кубкового опыта включается в самые нужные моменты, играет с небольшим запасом. Пока Челябинск может рассчитывать на одну-две победы в серии, как, впрочем, и ЦСКА. Этим двум командам нужно срочно находить резервы — чтобы праздник хоккея продолжился», — рассказал Карандин.

Его слова приводит