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Юрий Карандин: ЦСКА работает на багаже, накопленном Квартальновым
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Юрий Карандин: ЦСКА работает на багаже, накопленном Квартальновым 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, питерцы ведут в серии со счетом 2-1.
— Мне очень нравится финал Западной конференции. Армейская серия — это лучший хоккей в сезоне по пониманию игры, ее скорости и плотности. На мой взгляд, СКА в большинстве игровых отрезков чувствует хоккей более глубоко и разносторонне — отсюда и результат. Если ЦСКА срочно не изыщет какие-то резервы, то противостояние может не затянуться, — сказал Карандин.
— Некоторые специалисты считают, что главный резерв ЦСКА — тренерская энергетика и в целом тренерская работа. Это так? — Игорь Никитин в свое время играл и тренировал в нашем регионе, в Омске, поэтому не готов критиковать. Но, наверное, каких-то неожиданных ходов ЦСКА не хватает, команда в основном играет, а, точнее говоря, работает на багаже агрессивного, функционального хоккея, накопленного еще Дмитрием Квартальновым. Бросается в глаза, что на льду у ЦСКА нет таких опытнейших лидеров, как Илья Ковальчук или Павел Дацюк. Роль того же Ковальчука переоценить невозможно, видно, что он давит на противника своим авторитетом, вселяет уверенность в партнеров. Это очень большой вклад в победы СКА.
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