В столице Адыгеи впервые провели чемпионат по джип-спринту

В минувшие выходные в станице Ханской был проведен первый Открытый чемпионат Майкопа по джип-спринту. Инициатором выступило сообщество автолюбителей Ханской и Майкопа «Бездорожье» при поддержке городского комитета по физической культуре и спорту и при участии спонсоров.

В гонке участвовали 30 экипажей — автолюбители из Адыгеи и Краснодарского края. Каждый внедорожник должен был преодолеть на время дистанцию (круг) протяженностью 3 километра. Маршрут проходил по трудным участкам местности — поле, лесная зона, ручей.

Победители определились по нескольким номинациям (в зависимости от укомплектованности внедорожников).

Лучший результат показали: экипаж «УАЗ» (Аслан Хот и Аслан Хуако) из аула Понежукай, экипаж «УАЗ» из села Коноково (Андрей Клименьтев и Михаил Сава), экипаж «Сузуки» из Армавира (Юрий Дудник и Денис Водогреев).

Понаблюдать за зрелищной гонкой пришло немало зрителей и болельщиков. Скучать им не пришлось. Помимо основного действа, для них была организована развлекательная программа. Провел шоу для автолюбителей один из майкопских гонщиков, занявший к тому же призовое место, — Александр Попов

Победители и призеры получили заслуженные награды.