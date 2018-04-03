Нижний Новгород пошел ко дну: готовьте лодки

— Торец дома по улице Нижегородская, 3. Брод по колено, — сообщил наш читатель Дмитрий.

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