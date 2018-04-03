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Нижний Новгород пошел ко дну: готовьте лодки
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Нижний Новгород пошел ко дну: готовьте лодки 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Торец дома по улице Нижегородская, 3. Брод по колено, — сообщил наш читатель Дмитрий.
03 апр. 09:51 А как вы сегодня добирались на работу? Присылайте фото и видео на почту news@news.52.ru. Мы опубликуем!
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