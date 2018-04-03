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Де Брюйне: «Мне кажется, я заслуживаю награду лучшему футболисту АПЛ»
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Де Брюйне: «Мне кажется, я заслуживаю награду лучшему футболисту АПЛ» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что проводит свой лучший сезон в составе «горожан».
"У каждого своё мнение. Это зависит от того, чего люди ожидают от футболиста. Салах демонстрирует невероятные голевые показатели. В этом сезоне он играет просто невероятно. Не знаю, можно ли нас сравнивать. По статистике нас сравнивать невозможно. Я играл с «Эвертоном» на позиции опорного полузащитника, как меня можно сравнить с нападающим?
Награда лучшему игроку Премьер-лиги? Думаю, это было бы здорово для меня и для команды. Мне кажется, я заслуживаю эту награду, потому что был стабилен в этом сезоне. Честно говоря, я не ожидал, что буду настолько хорош. Не было ни одного матча, в котором мой уровень вызывал бы вопросы, так что я доволен", — сказал он.
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