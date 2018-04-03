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«Плохому не научим»: в столице Урала стартовал конкурс «Мисс Екатеринбург»
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«Плохому не научим»: в столице Урала стартовал конкурс «Мисс Екатеринбург» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В столице Урала официально открыт прием заявок на участие в самом престижном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург». Организаторы отмечают, что для них важнее качество, а не количество, сообщает во вторник, 3 апреля, «АиФ-Урал».
Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» выступили с официальным заявлением о старте приема заявок. «Прием анкет открыт с 1апреля. Сегодня уже 24 заявки! Но именно в этом случае важнее качество, а не количество. Поэтому прошу — оглянитесь вокруг. Друзья, соседи, родственники… Плохому не научим, будет очень тяжело, но оно того стоит! С каждой претенденткой, проходящей по параметрам, буду разговаривать лично», — сообщила на своей странице в социальной сети Facebook директор конкурса Светлана Петракова.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, нужно обладать особыми данными. Прием заявок проходит для девушек в возрасте от 18 до 25 лет, ростом не ниже 170 сантиметров, быть не замужем и не иметь на теле татуировок. Но главное условия участия в конкурсе, как признаются организаторы, это мечта стать королевой своего города.
Заявку на участие можно подать в разделе «Анкета» на официальном сайте «Мисс Екатеринбург». Финальный кастинг состоится 1 июля, а финальное шоу — 10 августа. О месте проведения пока официальной информации нет.
Стоит отметить, что в прошлом году на финал конкурса отобрали 31 девушку, а победительницей стала екатеринбурженка Анастасия Каунова, которая в настоящий момент участвует в конкурсе красоты «Мисс Россия 2018». В прошлом году главным призом для победительницы стал автомобиль Lada XRay.
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