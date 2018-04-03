Пасхальный кролик своими руками

Вам потребуется:

трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной светло-серого и розового цвета, наполнитель, флизофикс, нитки для вышивания темно-серого и розового цвета, шерстяная пряжа, вилка, ножницы, портновские булавки, иглы, меловой карандаш, нитки для шитья, шаблоны

Шаблоны выкройки

формат А 4 формат А 4 Шаг 1 Детали А, C, D, E, F, G и H выкроить из светло-серого трикотажа с припусками на швы 7 мм. Деталь В выкроить из розового трикотажа без припусков.

А 4х, В 2х, С 1х, D 1х, Е 2х, F 1х, G 2х, Н 2х.

Шаг 2. Уши Детали В приутюжить с помощью флизофикса к двум деталям А и притачать по контуру узким зигзагом.

Шаг 3 По две детали каждого уха сложить вместе лицевой стороной внутрь и стачать по контуру, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания.

Шаг 4 Уши вывернуть, вложить между деталями С и D лицевой стороной к лицевой стороне и притачать.

Шаг 5 Каждую боковую деталь Е приколоть к деталям С и D лицевой стороной к лицевой стороне и притачать.

Шаг 6 Таким же образом притачать деталь F (нижняя часть головы/подбородок). Затем голову вывернуть и набить наполнителем.

Шаг 7 Вдоль отверстия внизу головы (нижние срезы деталей головы) проложить вручную сметочные стежки, нитку затем хорошо стянуть и завязать узлом.

Это надо знать: основные ручные стежки

Шаг 8 Вышить вручную носик розовыми нитками для вышивания. Затем вышить глазки темно-серыми нитками для вышивания.

Шаг 9 Детали G сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов спинки. Детали Н сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов переда (живот). Деталь G и H сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать по контуру, оставив спереди небольшое отверстие для выворачивания. Спереди надсечь.

Шаг 10 Туловище вывернуть и набить наполнителем. Шею обработать, как описано в шаге 7. Надавить пальцем на туловище, чтобы задние лапки немного сошлись. Задние лапки пришить к туловищу вручную в таком положении — так зайчик будет сидеть. Голову пришить к туловищу вручную.

Как сделать помпон: способы и советы

Шаг 11 Для помпона-хвостика не слишком длинный конец шерстяной пряжи закрепить между зубчиками вилки посредине. Пряжу много раз намотать на вилку.

Шаг 12 Намотку перевязать посередине свободным концом пряжи.

Шаг 13 Намотку разрезать по бокам вдоль вилки.

Шаг 14 Помпон-хвостик равномерно подравнять и пришить вручную к туловищу.

Источник и фото: Burda 4/2018