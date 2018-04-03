Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада

Поражение столичной армии

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что ЦСКА нужно накопить как можно больше сил, чтобы отыграться в четвертом матче.

Сразу после возобновления игры судьям вновь пришлось ставить игру на паузу и «смотреть кино». Теперь уже сомнения вызвал классный гол Патрика Херсли . Шведский защитник СКА, перехватив шайбу в средней зоне, здорово убрал с дороги Михаила Пашнина и пальнул в дальнюю девятку. Вопрос был в том, не въехал ли Херсли в зону атаки раньше шайбы. Оказалось — нет.

А вскоре команда Олега Знарка окончательно добила соперника. Сергей Плотников у борта на своей синей линии выцарапал шайбу и резкой диагональю отрезал всю оборону ЦСКА. Адресатом передачи был Гусев — и этим все сказано. Получив четвертую шайбу за период с «хвостиком», Илья Сорокин уступил пост номер один Ларсу Юханссону

И это означало, что столичная армия, проиграв второе сражение в серии и вернув противнику преимущество своей площадки, копит силы к следующей битве, которая состоится в среду», — подчеркивает Прокудин.

Белый флаг

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев пишет о том, что ЦСКА фактически сдался после того, как Никита Гусев сделал счет 4:1 в начале второго периода.

«Когда кудесник Гусев, обокрав Сергеева, с неменьшим изяществом перехитрил в ближнем бою Сорокина, москвичи выбросили белый флаг. В ворота встал Юханссон, а первый номер долго на лавке не снимал маску, пряча полные тоски глаза.

После этого команда Олега Знарка включила энергосберегающий режим. Мы в третьем периоде второго матча могли убедиться, насколько грамотно и хладнокровно питерцы умеют сохранять перевес в счете. На классе.

Чтобы взорвать обстановку, требовались нестандартные ходы в атаке. Кто на подобные способен у ЦСКА? Главным образом Капризов. Он на носовом пятачке раскрутил Херсли, но промахнулся из убойной позиции. Голы автору золотой олимпийской шайбы в плей-офф даются с большим скрипом.

Зато удаются передачи на любой вкус. Выскочив из штрафного бокса, где мотал срок за нарушение численного состава, Капризов вывел один на один Григоренко. Ловкие руки взяли верх над реакцией и габаритами вратаря. Третий период картины не изменил», — замечает Домрачев.

Обреченный ЦСКА

Обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев заострил внимание на том, как слабо ЦСКА сыграл в третьем периоде, не оказав достойного сопротивления СКА.

«В третьем отрезке встречи «2+10» схлопотал Светлаков. В свою очередь СКА выглядел уверенно невозмутимо. Было заметно, что гости играют с запасом и готовы прибавить в нужный момент. А вот ЦСКА выглядел как-то обречённо.

Что-то не поделили Нестеров с Гавриковым. Да так, что с Владислава слетел шлем. Далее хозяева были наказаны за нарушение численного состава. У команды Игоря Никитина буквально всё валилось из рук. Зрители на трибунах недовольно загудели.

Питер спокойно довёл дело до победы, полностью переиграв соперника тактически. Красно-синим не помогла даже игра в три звена. Никитин принял решение заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста. Нестеров ошибся на чужой синей линии, Барабанов подхватил шайбу и поразил пустую цель. 5:2 на табло и 2-1 в серии в пользу СКА. Послезавтра команды встрется снова на льду ЛДС ЦСКА», — напоминает Панышев.

Тоска, печаль и безнадежность

Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис считает, что третий матч намекнул зрителям на то, что интриги в этой серии ждать не стоит.

«А помните, как все начиналось в четверг? И куда только все пропало? Серия, открывшаяся роскошной победой ЦСКА в овертайме в Санкт-Петербурге, за четыре дня из потенциального триллера всех времен превратилась в обыденную мелодраму с предсказуемым концом.

В понедельник игра получилась зрелищной, местами даже классной. Однако в плане интриги главным впечатлением от третьего матча западного финала стали тоска, печаль и безнадежность. Москвичи на фоне чемпиона по большей части смотрелись ничем не лучше условных «Нефтехимика» и «Амура». Оправданий им быть не может. С такими бюджетом и составом ЦСКА должен как минимум создавать СКА массу проблем, как максимум — проходить в следующий раунд. В реальности еще один победный матч в серии для Игоря Никитина и его парней смотрится почти как фантастика.

СКА по ходу серии прибавил заметно. ЦСКА в лучшем случае остался прежним. Надо меняться, поскольку на одних самоотдаче, характере и четком выполнении тренерской установки далеко не уедешь. Силы и соответственно объем катания с каждой следующей игрой будут уходить. Перебегать и перебороть такой СКА без использования небанальная технологических приемов, пожалуй, невозможно. Счет в серии всего 1-2, право на ошибку есть, но если не рисковать и не придумывать что-то новое, то уже в ближайшую пятницу сезон для москвичей закончится», — убежден Зислис.